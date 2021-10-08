1. Sınıf Öğrencilerimize Yönelik Oryantasyon Programı Düzenlendi 05-10-2021 - Haberler
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1. Sınıf Öğrencilerimize Yönelik Oryantasyon Programı Düzenlendi 05-10-2021

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1. Sınıf Öğrencilerimize Yönelik Oryantasyon Programı Düzenlendi 05-10-2021

2021 YKS ile Fakültemize yerleşen öğrencilerimizin, akademik ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlamalarını, eğitim-öğretim, sağlık, kültür, sosyal aktiviteler, bilgi işlem, kütüphane, öğrenci hareketliliği, akademik birimlerimiz, kampüste yaşam ve etkinlikler konusunda tanıtıcı...

2021 YKS ile Fakültemize yerleşen öğrencilerimizin, akademik ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlamalarını, eğitim-öğretim, sağlık, kültür, sosyal aktiviteler, bilgi işlem, kütüphane, öğrenci hareketliliği, akademik birimlerimiz, kampüste yaşam ve etkinlikler konusunda tanıtıcı bilgiler edinmelerini sağlamak amacıyla Fakültemiz tarafından 05. 10. 2021 tarihinde saat 15: 30'da Amfi-1 Salonunda oryantasyon programı düzenlenmiştir.

Oryantasyon programında 1. sınıf öğrencilerine Üniversitemizi ve Fakültemizi tanıtıcı sunum Özel Hukuk Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı oryantasyon programı, yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve sağlıklı geçmesi dilekleri ile son bulmuştur.

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Haber: 1. Sınıf Öğrencilerimize Yönelik Oryantasyon Programı Düzenlendi 05-10-2021 - Haberler
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