1 KASIM ÇORLU, ERGENE VE SARAY'IN KURTULUŞ BAYRAMI KUTLU OLSUN

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1 Kasım Çorlu, Ergene ve Saray'ın Kurtuluş Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kadir Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

Güzel ilçelerimiz Çorlu, Ergene ve Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz.

I. Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan Trakya Bölgemiz, Milli Mücadelenin büyük başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması sonucunda işgalden kurtarılmıştır. 1 Kasım 1922 tarihinde, Çorlu, Ergene ve Saray ilçelerimizde düşman işgali sona ermiştir.

Vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtarılması ve İstiklal Mücadelemizin Cumhuriyet'in kuruluşu ile taçlandırılması, Türk halkının varlığını barış, özgürlük ve mutluluk içerisinde sürdürebilmesinin önünü açmıştır.

Milletçe sahip olduğumuz tüm kazanımları vatanımızın bütünlüğüne, Cumhuriyetimizin devamlılığına ve demokrasimizin gücüne borçlu olduğumuzun bilinci ile atalarımızdan devraldığımız büyük emaneti Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş fikirlerinin ışığında korumak, yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere devretmek bizlere düşen en önemli görevdir.

Aziz milletimizin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza, vatanımıza ve Cumhuriyet'imize her koşulda sahip çıkacağına olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Kasım Çorlu, Ergene ve Saray'ın Kurtuluş Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, yurdumuzun kurtarıcısı Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet