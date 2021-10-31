1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı

MARDİN (DHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın startını vermesiyle başladı. 21 kilometre yarı maraton olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen koşuya, yerli yabancı 363 sporcu katıldı. 5 kilometrelik halk koşusuna ise 7'de 70'e onlarca vatandaş katılım sağladı.

Vali Mahmut Demirtaş tarafından Tepebaşı Mahallesi Halı Sokak'ta startı verilen Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde 5 kilometre halk koşusu, 21 kilometre yarı maraton olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen koşuya yerli yabancı 363 sporcu katıldı. 5 kilometrelik halk koşusuna ise 7'de 70'e onlarca vatandaş katılım sağladı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam ise 72'si kadın 291'i erkek sporcu olmak üzere 363 sporcunun koşuya katılım sağladığını söyledi.