1 haftada 464 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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1 haftada 464 gram uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
1 haftada 464 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 464,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 464,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 4-10 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 83 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 87 şüpheli hakkında işlem yapılırken 5 şüpheli tutuklandı.

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 243,50 gram kubar esrar, 202,95 gram metamfetamin, 16,29 gram sentetik kannabinoid, 64 adet sentetik ecza ve 1,70 gram eroin ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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