18 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Ekim Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31632 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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18 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Ekim Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31632 sayılı Resmi Gazete

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18 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Ekim Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31632 sayılı Resmi Gazete

18 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Ekim Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 18 Ekim 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 18 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Ekim Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

YÖNETMELİKLER

–– Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber: 18 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Ekim Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31632 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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