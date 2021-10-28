1 Dolar ne kadar oldu? 28 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 28 Ekim Perşembe2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 28 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 28 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

28 Ekim bugün 1 Dolar 9,6043 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,5981 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,6074 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

28 Ekim bugün 1 Euro 11,1325 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 11,1257 iken, 1 Euro satış fiyatı 11,1372 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 556,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 556,0 TL iken satış fiyatı ise 556,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,6043 TL

9,6043 TL 1 Euro ne kadar : 11,1325 TL

11,1325 TL 1 Gram Altın ne kadar : 556,1 TL

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