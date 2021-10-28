1 Dolar ne kadar oldu? 28 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 28 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 28 Ekim Perşembe 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 28 Ekim Perşembe2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 28 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 28 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...
28 Ekim bugün 1 Dolar 9,6043 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,5981 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,6074 TL'dir.
28 Ekim bugün 1 Euro 11,1325 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 11,1257 iken, 1 Euro satış fiyatı 11,1372 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 556,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 556,0 TL iken satış fiyatı ise 556,3 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 9,6043 TL
- 1 Euro ne kadar : 11,1325 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 556,1 TL
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