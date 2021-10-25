1 Dolar ne kadar oldu? 25 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 25 Ekim Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 25 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 25 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

25 Ekim bugün 1 Dolar 9,7633 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,7514 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,7614 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

25 Ekim bugün 1 Euro 11,3494 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 11,3431 iken, 1 Euro satış fiyatı 11,3545 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 564,8 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 564,4 TL iken satış fiyatı ise 564,6 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,7633 TL

9,7633 TL 1 Euro ne kadar : 11,3494 TL

11,3494 TL 1 Gram Altın ne kadar : 564,8 TL

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