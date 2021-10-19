1 Dolar ne kadar oldu? 19 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 19 Ekim Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 19 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 19 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

19 Ekim bugün 1 Dolar 9,2929 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,2929 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,2956 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

19 Ekim bugün 1 Euro 10,8332 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,8331 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,8396 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 532,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 532,1 TL iken satış fiyatı ise 532,2 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,2929 TL

9,2929 TL 1 Euro ne kadar : 10,8332 TL

10,8332 TL 1 Gram Altın ne kadar : 532,1 TL

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