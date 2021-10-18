1 Dolar ne kadar oldu? 18 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 18 Ekim Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 18 Ekim bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 18 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

18 Ekim bugün 1 Dolar 9,2629 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,2628 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,2662 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

18 Ekim bugün 1 Euro 10,7307 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,7244 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,7327 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 525,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 525,1 TL iken satış fiyatı ise 525,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,2629 TL

9,2629 TL 1 Euro ne kadar : 10,7307 TL

10,7307 TL 1 Gram Altın ne kadar : 525,0 TL

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