1 Dolar ne kadar oldu? 14 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 14 Ekim Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 14 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 14 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

14 Ekim bugün 1 Dolar 9,1525 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,1512 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,1542 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

14 Ekim bugün 1 Euro 10,6137 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,6130 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,6206 TL'dir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 527,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 527,5 TL iken satış fiyatı ise 527,7 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,1525 TL

9,1525 TL 1 Euro ne kadar : 10,6137 TL

10,6137 TL 1 Gram Altın ne kadar : 527,9 TL

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