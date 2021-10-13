Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 13 Ekim Çarşamba2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 13 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 13 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

13 Ekim bugün 1 Dolar 9,0351 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,0326 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,0378 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

13 Ekim bugün 1 Euro 10,4301 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,4362 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,4424 TL'dir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 512,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 512,1 TL iken satış fiyatı ise 512,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,0351 TL

9,0351 TL 1 Euro ne kadar : 10,4301 TL

10,4301 TL 1 Gram Altın ne kadar : 512,0 TL

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