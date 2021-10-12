Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 12 Ekim Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 12 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 12 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

12 Ekim bugün 1 Dolar 9,0277 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,0287 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,0315 TL'dir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

12 Ekim bugün 1 Euro 10,4254 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,4331 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,4416 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 510,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 509,8 TL iken satış fiyatı ise 510,0 TL'dir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1 Dolar ne kadar : 9,0277 TL

9,0277 TL 1 Euro ne kadar : 10,4254 TL

10,4254 TL 1 Gram Altın ne kadar : 510,0 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Gündem