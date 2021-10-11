1 Dolar ne kadar oldu? 11 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? - Haberler
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1 Dolar ne kadar oldu? 11 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü?

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1 Dolar ne kadar oldu? 11 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 11 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 11 Ekim Pazartesi 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 11 Ekim Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 11 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 11 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

11 Ekim bugün 1 Dolar 8,9397 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,9410 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,9423 TL'dir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

11 Ekim bugün 1 Euro 10,3524 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3543 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,3626 TL'dir.

Güncel 1 gram altın fiyatı 504,4 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 504,1 TL iken satış fiyatı ise 504,2 TL'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

  • 1 Dolar ne kadar : 8,9397 TL
  • 1 Euro ne kadar : 10,3524 TL
  • 1 Gram Altın ne kadar : 504,4 TL

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Haber: 1 Dolar ne kadar oldu? 11 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? - Haberler
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