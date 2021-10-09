1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 9 Ekim dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

9 Ekim Cumartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 9 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

9 Ekim bugün 1 Dolar 8,9650 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,9650 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,9750 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

9 Ekim bugün 1 Euro 10,3586 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3586 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,4056 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 506,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 506,6 TL iken satış fiyatı ise 507,1 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1 Dolar ne kadar : 8,9650 TL

8,9650 TL 1 Euro ne kadar : 10,3586 TL

10,3586 TL 1 Gram Altın ne kadar : 506,6 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem