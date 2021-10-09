1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 9 Ekim dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? - Haberler
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1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 9 Ekim dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

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1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 9 Ekim dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 9 Ekim Cumartesi 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

9 Ekim Cumartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 9 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

9 Ekim bugün 1 Dolar 8,9650 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,9650 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,9750 TL'dir.

9 Ekim bugün 1 Euro 10,3586 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3586 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,4056 TL'dir.

Güncel 1 gram altın fiyatı 506,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 506,6 TL iken satış fiyatı ise 507,1 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

  • 1 Dolar ne kadar : 8,9650 TL
  • 1 Euro ne kadar : 10,3586 TL
  • 1 Gram Altın ne kadar : 506,6 TL

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Haber: 1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 9 Ekim dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? - Haberler
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