1 Dolar kaç TL oldu, rekoru ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro'ya eşittir? 1 Dolar kaç Türk Lirası'na eşittir? - Haberler
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1 Dolar kaç TL oldu, rekoru ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro'ya eşittir? 1 Dolar kaç Türk Lirası'na eşittir?

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1 Dolar kaç TL oldu, rekoru ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro'ya eşittir? 1 Dolar kaç Türk Lirası'na eşittir?

Dolar bugün 8,97 TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Vatandaşlar, 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro'ya eşittir? 1 Dolar kaç Türk Lirası'na eşittir? merak ediyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 1 dolar ne kadar? 1 dolar alış ve satış fiyatları ne kadar? 1 dolar fiyatları!

Dolar rekor mu kırdı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Dolar kaç TL oldu, rekoru ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro'ya eşittir? 1 Dolar kaç Türk Lirası'na eşittir? 1 Dolar alış ve satış fiyatları sizlerle... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Güne 8,90 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırarak 8.97 lira seviyesini gören dolar şu dakikalarda 8,94 seviyesinde işlem görüyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

  • 1 Dolar : 8,9228 (Anlık 8 Ekim 2021 Cuma saat 12:24)
  • 1 Dolar rekor fiyatı : 8,97 (8 Ekim 2021 Cuma gün içi)

  • 1 Dolar alış fiyatı : 8,9212 (8 Ekim Cuma saat 12:25)
  • 1 Dolar satış fiyatı : 8,9233 (8 Ekim Cuma saat 12:25)

Doların rekorunu tazelemesi, ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağı gün gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi, yüzde 1'den fazla düşüşle Türk lirası oldu.

Fed'in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti. Varlık alımı azaltımının başlaması ve ABD'de faizlerin yükselmesi gelişen ülke para birimleri üzerinde baskının artmasına neden olabilir.

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Haber: 1 Dolar kaç TL oldu, rekoru ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro'ya eşittir? 1 Dolar kaç Türk Lirası'na eşittir? - Haberler
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