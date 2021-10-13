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1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro? 1 Dolar kaç Türk Lirası?

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1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro? 1 Dolar kaç Türk Lirası?

Dolar bugün 9,08 TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Vatandaşlar, 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro? 1 Dolar kaç Türk Lirası? merak ediyor. Peki,1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro? 1 Dolar kaç Türk Lirası? İşte detaylar...

Dolar rekor mu kırdı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Dolar kaç TL oldu, rekoru ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro'ya eşittir? 1 Dolar kaç Türk Lirası'na eşittir? 1 Dolar alış ve satış fiyatları işte haberimizde...

Güne 9,03 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,97 lira olan tarihi zirvesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırarak 9.0897 lira seviyesini gören dolar şu dakikalarda 8,0831 seviyesinde işlem görüyor.

1 Dolar :9,0831 (Anlık 13 Ekim 2021 Cuma saat 16:22)

1 Dolar rekor fiyatı : 9,0897 (13 Ekim 2021 Çarşamba gün içi)

1 Dolar alış fiyatı : 9,0758(13 Ekim Çarşamba saat 16:22)

1 Dolar satış fiyatı : 9,0758 (13 Ekim Çarşamba saat 16:22) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Doların rekorunu tazelemesi, ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağı gün gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi, yüzde 1'den fazla düşüşle Türk lirası oldu.

Fed'in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti. Varlık alımı azaltımının başlaması ve ABD'de faizlerin yükselmesi gelişen ülke para birimleri üzerinde baskının artmasına neden olabilir.

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Görsel: investing.com Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro? 1 Dolar kaç Türk Lirası? - Haberler
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