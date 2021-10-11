2021 - 2022 eğitim, öğretim yılı yüz yüze eğitim ile açılmıştı. Artan vaka sayılarıyla birlikte uzaktan eğitime geçilip, geçilmeyeceğinin yanı sıra en çok merak edilen konu 1. ara tatilin ne zaman başlayacağı oldu. Binlerce öğrenci ve veli konu ile ilgili internette "1.ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatile girecek? Ara tatil ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Birinci ara tatil ve tekrar eğitimin başlayacağı gibi detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1. ARA TATİL NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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