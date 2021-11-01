1-7 Kasım Haftalık Etkinlikler - Haberler
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1-7 Kasım Haftalık Etkinlikler

Habermetre - Haberler | Toplum
1-7 Kasım Haftalık Etkinlikler

1 Kasım 2021, Saat 12. 00Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü"Tarihte İstanbul'un Limanları, İskeleleri"Dr. Öğr. Üyesi Pınar ErkanMeeting ID: 923 9068 0110Passcode: 8145961 Kasım 2021, Saat 13.

İSTANBUL (Habermetre) - 1 Kasım 2021, Saat 12. 00

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü

"Tarihte İstanbul'un Limanları, İskeleleri"

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan

Meeting ID: 923 9068 0110

Passcode: 814596

1 Kasım 2021, Saat 13. 30

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü

"Denizyolu İlişkisi Bulunan Aktarma İstasyonu ve Yakın Çevresinde Farklı Ulaşım Türlerinin Entegrasyonu"

Doç. Dr. Cenk Hamamcıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi

Meeting ID: 923 9068 0110

Passcode: 814596

2 Kasım 2021, Saat 10. 00

Spor Bilimleri Fakültesi

"Futbol Okul Takımı Seçmeleri"

Teknik Sorumlular:

Arş. Gör. Cem Akyüz

Arş. Gör. Şerefcan Çakır

Pendik Yeni Kampüs

4 Kasım 2021, Saat 12. 30

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü

"İdeal Kıyı Kenti ve Kent - Kıyı İlişkisi"

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kılıç, Yıldız Teknik Üniversitesi

Meeting ID: 979 4937 3620

Passcode: 465069

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