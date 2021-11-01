1-7 Kasım Haftalık Etkinlikler
1 Kasım 2021, Saat 12. 00Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü"Tarihte İstanbul'un Limanları, İskeleleri"Dr. Öğr. Üyesi Pınar ErkanMeeting ID: 923 9068 0110Passcode: 8145961 Kasım 2021, Saat 13.
İSTANBUL (Habermetre) - 1 Kasım 2021, Saat 12. 00
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü
"Tarihte İstanbul'un Limanları, İskeleleri"
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan
Meeting ID: 923 9068 0110
Passcode: 814596
1 Kasım 2021, Saat 13. 30
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü
"Denizyolu İlişkisi Bulunan Aktarma İstasyonu ve Yakın Çevresinde Farklı Ulaşım Türlerinin Entegrasyonu"
Doç. Dr. Cenk Hamamcıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi
Meeting ID: 923 9068 0110
Passcode: 814596
2 Kasım 2021, Saat 10. 00
Spor Bilimleri Fakültesi
"Futbol Okul Takımı Seçmeleri"
Teknik Sorumlular:
Arş. Gör. Cem Akyüz
Arş. Gör. Şerefcan Çakır
Pendik Yeni Kampüs
4 Kasım 2021, Saat 12. 30
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü
"İdeal Kıyı Kenti ve Kent - Kıyı İlişkisi"
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kılıç, Yıldız Teknik Üniversitesi
Meeting ID: 979 4937 3620
Passcode: 465069