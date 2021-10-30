1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim

1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtimBURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü Furkan A. (21), 1.09 promil alkollü çıktı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - 1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü Furkan A. (21), 1.09 promil alkollü çıktı. "Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim" diyen Furkan A.'ya 1339 TL para cezası yazılıp, ehliyetine de el koyuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde, uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 16 LDM 80 plakalı otomobili durdurup, sürücüsü Furkan A,'ya alkol testi uyguladı. Yapılan kontrolde, 1.09 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, "Evden geliyorum. Evde yatıyordum. Alkol falan kullanmıyorum. Alkollü çıktım, anlamadım ki. Sabah protein tozu içtim. Spora gittim. O kadar yani" dedi. Alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan Furkan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ehliyetine de el koyuldu.

1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim

1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim

1.09 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 17 yaralı (2)

Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 17 yaralı (2)

 Taksim'den Fatih'e gitmek için 170 TL isteyen taksicinin aracı trafikten men edildi

Taksim'den Fatih'e gitmek için 170 TL isteyen taksicinin aracı trafikten men edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title