09 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Ahmet Nur Çebi Özel Yayın

03:00 Brezilya - Kazakistan

04:35 İngiltere Premier Lig Özetler

05:05 İtalya Serie A Özetler

05:25 Takvim Yaprakları

05:30 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:25 TFF 1. Lig Goller

09:35 İspanya La Liga Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 İngiltere Premier Lig Goller

11:00 Spor Manşet

13:25 Süper Lig Özetler

14:00 Tbmm-tv

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

21:00 Başlama Vuruşu

23:00 Taktik Analiz

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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