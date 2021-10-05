05 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:30 Benim Adım Melek

04:15 Şehirden Uzakta

05:00 Tek Yürek

07:35 Kalk Gidelim

11:30 Benim Adım Melek

15:00 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

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