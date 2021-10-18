05.10.2021-30.12.2021 tarihleri arasında çift yönlü olarak Yatağan İlçesi Mehmet ÖZCAN Caddesi üzerinde alt yapı, yol ve kaldırım çalışması... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

05.10.2021-30.12.2021 tarihleri arasında çift yönlü olarak Yatağan İlçesi Mehmet ÖZCAN Caddesi üzerinde alt yapı, yol ve kaldırım çalışması...

Habermetre - Haberler | Toplum
05.10.2021-30.12.2021 tarihleri arasında çift yönlü olarak Yatağan İlçesi Mehmet ÖZCAN Caddesi üzerinde alt yapı, yol ve kaldırım çalışması...

05. 10. 2021-30. 12. 2021 tarihleri arasında çift yönlü olarak Yatağan İlçesi Mehmet ÖZCAN Caddesi üzerinde alt yapı, yol ve kaldırım çalışması yapılacaktır.

05. 10. 2021-30. 12. 2021 tarihleri arasında çift yönlü olarak Yatağan İlçesi Mehmet ÖZCAN Caddesi üzerinde alt yapı, yol ve kaldırım çalışması yapılacaktır.

Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinden gelip, Yatağan Meslek Yüksek Okulu istikametine giden yol güzergahında bulunan Mehmet ÖZCAN Caddesi gidiş- dönüş yönünde kapatılacağından "Yatağan Otogar - Şehir içi Meslek Yüksek Okulu - Yatağan Yeni Devlet Hastanesi" güzergahlarında toplu taşıma hizmeti sunan araçların gidiş güzergahı aynı şekilde devam edeceği, dönüş güzergahında ise 62. Sokak - 82. Sokak - Hürriyet Caddesini üzerinden - İnönü Bulvarına çıkarak, D-330 karayolu yolu kullanılarak İnönü Bulvarı üzerinden eski güzergahına devam edecektir.

Yatağan Şehiriçi Otogar MYO- Yatağan Şehiriçi- Hastane Hattı

Mehmet ÖZCAN Caddesi, Kapalı Güzergah

62. Sokak -82 Sokak, Hürriyet Caddesi, İnönü Bulvarı alternatif Güzergah

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Koray Aydın Meral Akşener Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Nihal Yalçın Demet Akalın İdo Tatlıses
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Kasapoğlu Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 05.10.2021-30.12.2021 tarihleri arasında çift yönlü olarak Yatağan İlçesi Mehmet ÖZCAN Caddesi üzerinde alt yapı, yol ve kaldırım çalışması... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:02:42. #1.17#