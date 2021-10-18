05.10.2021-30.12.2021 tarihleri arasında çift yönlü olarak Yatağan İlçesi Mehmet ÖZCAN Caddesi üzerinde alt yapı, yol ve kaldırım çalışması...
05. 10. 2021-30. 12. 2021 tarihleri arasında çift yönlü olarak Yatağan İlçesi Mehmet ÖZCAN Caddesi üzerinde alt yapı, yol ve kaldırım çalışması yapılacaktır.
05. 10. 2021-30. 12. 2021 tarihleri arasında çift yönlü olarak Yatağan İlçesi Mehmet ÖZCAN Caddesi üzerinde alt yapı, yol ve kaldırım çalışması yapılacaktır.
Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinden gelip, Yatağan Meslek Yüksek Okulu istikametine giden yol güzergahında bulunan Mehmet ÖZCAN Caddesi gidiş- dönüş yönünde kapatılacağından "Yatağan Otogar - Şehir içi Meslek Yüksek Okulu - Yatağan Yeni Devlet Hastanesi" güzergahlarında toplu taşıma hizmeti sunan araçların gidiş güzergahı aynı şekilde devam edeceği, dönüş güzergahında ise 62. Sokak - 82. Sokak - Hürriyet Caddesini üzerinden - İnönü Bulvarına çıkarak, D-330 karayolu yolu kullanılarak İnönü Bulvarı üzerinden eski güzergahına devam edecektir.
Yatağan Şehiriçi Otogar MYO- Yatağan Şehiriçi- Hastane Hattı
Mehmet ÖZCAN Caddesi, Kapalı Güzergah
62. Sokak -82 Sokak, Hürriyet Caddesi, İnönü Bulvarı alternatif Güzergah