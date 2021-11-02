04.11.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

04. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi, Yurtsever ve Avsuyu-Bohşin Yolu Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi İbrahim Ağa Sokak Hasanlı Mahallesi 1, Sokak Büyükdalyan Mahallesi Merkez ve Arpatepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, 29, Atatürk, 25, 26, 27, 103 ve 33 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi, Toygarlı, Çekmece, 37, 520, 501, Çevre Yolu, 511, 307, 316, 452, 483, 505, 567, 546, 551, 504, 710, 545, 510, 560, 547, 542, 517, 585, 548, 519, 739, 740, 742, 559, 550, 502, 501/1, 501/2. ve, Bulunamayan Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Başpınar Mahallesi Tof, Başpınar, Höyük, Başpınar/9, Başpınar/6, Başpınar/1, Başpınar/2 ve Başpınar/14 Sokak, Sucuköy Mahallesi Sucu Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Bahadır, Dikmen, Ezgi, Fidan, Kiraz, Mehtap, Saadet, Sondurak, Yunus Emre, Çam, Şehit Polis Oktay Selçuk Altun, Göl, Kazım Karabekir, Pelit, Sevinç, Söğüt, Çağlalık, Aruz, Abara, Muhittin Yiğit, Tuğçe, Asım Gündüz, İrem sokak ile Fatih Mahallesi Menekşe, Selvi, Tunca, Turan Güneş, Yunus Emre, Çelen, Çevik, Şehit Polis Oktay Selçuk Altun, Aksu, Barbaros, Coşkun, Rüya, Bahar, Dar, Galip, Rüzgar, Taktir, Kesme, Zehir Sokak ile Karbeyaz Mahallesi Eda, Güzel, Kanal, Kutup, Sercan, Tepebaşı, Yaprak, Yavuzer, Yeniköy, Abara, Taşlı, Buse, Ateş, Eren, Taner, Hasan Yıldırım, Bayır, Gündüz, Badem sokakları ve Kozludere Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Gürışık Mahallesi, Gürışık Sokak, Yalaz Mahallesi, Alven, Sapanlı, Yalaz, Sapanlı/1, Sapanlı/2, Yalaz/2 ve, Alven/1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet