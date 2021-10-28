03.11.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 03. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi Katırtepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2 ve, Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve, Sadullah Gali Çiftliği-2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahalesi Arpaderesi Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Karakese Mahallesi, Uzunok, Soylular, Çağlalık, Payas, Özerli Mahallesi, M. Kemal Duduoğlu, 734 Nolu, 733 Nolu, 735 Nolu, Dikilitaş Sokaklarına 9: 30-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi Çifte Kuyular, 5. Çiftçi Yolu, Karakese Mahallesi Kılınçoğlu Sokaklarına 10: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi Turgut Özal, Aslan, Adnan Kahveci, Turgut Özal (Fevzi Çakmak) ve Adnan Kahveci/3 Sokağa 9: 00-11: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Başpınar Mahallesi Tof, Başpınar, Höyük, Başpınar/9, Başpınar/6, Başpınar/1, Başpınar/2 ve Başpınar/14 Sokak, Sucuköy Mahallesi Sucu Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Terzihöyük Mahallesi, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410. ve 6955. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çaksına Mahallesi Ovacık Sokak, Karaköse Mahallesi, 1. Kayalık, Atatürk, Camii, Cumhuriyet, Deniz, Kurtuluş, Mehmet Karakurt, Çıkmaz, Ören, Şht. Onb. Akif Sahyunoğlu, 2. Kayalık, Belediye, Dutlu, Ziyaret, İnönü, Ak, Yanıklar, Aşıkar, Mehmet Karakurt/3, Atatürk/41, Ziyaret/3, Kurtuluş/17, Deniz/1 ve, Kurtuluş/18 Sokak, Güzelyurt Mahallesi Güzelyurt, Güzelyurt 2 ve Güzelyurt 1 Sokak, Leylekli Mahallesi Leylekli, Leylekli/4, Leylekli/9, Leylekli/1, Leylekli/6, Leylekli/5, Leylekli/11, Leylekli/3 ve Leylekli/12 Sokak, Aydınbahçe Mahallesi Şabanlı, Aydınbahçe, Karahasanlı, Şabanlı/1, Aydınbahçe/6, Aydınbahçe/3, Aydınbahçe/2, Aydınbahçe/5, Aydınbahçe/4, Aydınbahçe/7 ve Aydınbahçe/8 Sokak, Çakı Mahallesi Çakı, Çakı/3, Çakı/10, Çakı/12, Çakı/9, Çakı/8, Çakı/11, Çakı/7 Atatürk_1, Çakı/1, Çakı/6, Çakı/2, Çakı/4, Çakı/13 ve Çakı/14 Sokak, Gözlüce Mahallesi Gözlüce, Fenk, Gözlüce3, Gözlüce2, Gözlüce4, Fenk, Gözlüce5 ve Gözlüce1 Sokak, Karacurun Mahallesi Karacurun, Maşat, Ören, Ören/6, Ören/2 ve Ören/5 Sokak, Sebenoba Mahallesi Sebenoba, Sebenoba/22, Sebenoba/6, Sebenoba/23, Sebenoba/9, Sebenoba/4, Sebenoba/19, Sebenoba/15 ve Sebenoba/10 Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Yeşiltepe, Kaleboğazı, Yarımca ve Kaleboğazı/1 Sokaklara 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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