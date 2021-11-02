02 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
02 Kasım 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 İtalya Serie A Özetler
05:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Hava Durumu
08:55 Takvim Yaprakları
09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:40 İtalya Serie A Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
22:00 Futbol Gecesi