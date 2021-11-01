01 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
01 Kasım 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:25 İtalya Seri A Özetler
05:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Eyüpspor - MKE Ankaragücü
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Tuzlaspor A.Ş.
15:30 Spor Bülteni
15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Balıkesirspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Denizlispor - Kocaelispor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Denizlispor - Kocaelispor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi