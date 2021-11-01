01 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
01 Kasım 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Z Raporu
01:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
02:45 A. Hatayspor - Beşiktaş
04:30 Altay - DG Sivasspor
06:15 Kasımpaşa - ÖK Y. Malatyaspor
08:00 Z Raporu
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Süper Hikayem
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Y. Kayserispor - V. Karagümrük
15:30 Maç Başlıyor
16:00 A. Alanyaspor - Göztepe
18:00 Beın Süper Lig
19:00 Galatasaray - Gaziantep FK
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
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