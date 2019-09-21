Haberin tam metni: Uluslararası İfade Özgürlüğü ve Medya Çalıştayı Başladı

21.09.2019 14:18

Dünyada ve Türkiye'de medya alanında yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerinin odak noktası olduğu Uluslararası İfade Özgürlüğü ve Medya Çalıştayı İzmir'de başladı. 22 Eylül 2019 tarihinde de Kültürpark'taki İzmir Sanat Merkezi'nde devam edecek Çalıştay da sansürden, gazetecilere karşı açılan davalara kadar birçok konu ele alınıyor.

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Konu ifade özgürlüğü ve medya olunca, ülkemizde yaşanan süreçleri bu konuşmaya sığdırmak imkansız hale geliyor. Bu nedenle görüşlerimi özetleyeceğim. Taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde de çok açık hükümlerle düzenlendiği halde, ülkemizin karnesi son derece zayıf. Uluslararası basın kuruluşları, gazeteci raporları ve insan hakları örgütleri raporları ve son dönemde yaşadığımız deneyimlere göre söylüyorum. Dünya genelinde basın özgürlüğü ve sorunlar ne zaman tartışılsa gözler gittikç e daha da geriye giden karnemize çevriliyor" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşımlarının demokrasiden taraf olduğunu belirten Başkan Vekili Özuslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu bakış açısıyla bir şehri inşa ediyor ve böyle bir ülkenin hayalini kuruyoruz. İzmir'de çok sesliliğe, çok renkliliğe, demokratik katılıma, ifade özgürlüğüne ve medyanın bağımsız haberciliğine çok önem veriyoruz. İzmir Barosu'yla aynı anlayışla çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. İnsan hakları başkenti İzmir sloganı da bütün bu hevesimizi ortaya apaçık koymaktadır" dedi.

Yerel yönetimle işbirliğine övgü

Demokratik bir toplum yaratmanın mümkün olduğunu ve bunun ilk nüvelerini aldıklarını belirten İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise konuşmasında, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği içinde çalıştıklarının altını çizerek, "Bu toplantıyı ortaklaşa düzenlediğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne değerli katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin diğer yerel yönetimlerle artarak süreceğine inancım sonsuz" diye konuştu. "Direnmek için umutla bakmak zorundayız" diyen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise "Hukukun bağımsızlığı yok sa o ülkede demokrasi yoktur. Çalıştayın direnme gücünüze güç katmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler