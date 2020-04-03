Haberimizin başlığı ve 1. paragrafında sehven yer alan Antalya ibaresi kaldırılmıştır. Türkiye'de 860 çalışanı ile demir çelik sektöründe öne çıkan Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hiçbir çalışanını işten çıkarmayacağı ve maaş indirimi yapmayacağı bildirildi.

Türkiye'de 860 çalışanı ile demir çelik sektöründe öne çıkan Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hiçbir çalışanını işten çıkarmayacağı ve maaş indirimi yapmayacağı bildirildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baştuğ, yaptığı açıklamada, küresel bir sorun olarak etkisini sürdüren Kovid-19 nedeniyle yaşanan süreçte çalışanların sağlığını ve haklarını korumak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Baştuğ, Çin'de başlayan ve kısa sürede yayılan salgına karşı verilen mücadelede, milli birlik ve beraberliğin dünyada örnek teşkil edecek önemli bir dayanışmaya dönüştüğünü belirtti.

"Kısa çalışma ödeneğine de başvurmayacağız"

Sorumlulukların bilincinde olduklarını vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

"İlk günden beri Baştuğ ailesinin en önemli ferdi olarak gördüğümüz 860 çalışanımızın tüm haklarını korumaya ve yanlarında olmaya özen göstereceğiz. Koronavirüs nedeniyle hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmayacağız. Hiçbir çalışanımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız ve maaşlarında herhangi bir indirim talep etmeyeceğiz. Ayrıca devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek amacıyla açıkladığı kısa çalışma ödeneğine hem devletimize yük olmamak hem de ihtiyaç duyabilecek diğer işletmeleri düşünerek başvurmayacağımızı da belirtmek isteriz."

Kaynak: AA