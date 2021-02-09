Köylülerden ata topraklarına vefa

Ankara'da yaşayan bir grup Kırıkkaleli vatandaş, yaklaşık 20 yıldır kendi imkanlarıyla köylerini ağaçlandırmak için çaba harcıyor.

İşleri dolayısıyla yıllar önce Delice ilçesine bağlı Halitli köyünden Ankara'ya giden bazı vatandaşlar, gençler ve çocukların da katılımıyla çorak toprakları yeşillendirmek için hafta sonlarında organize olarak köylerinde fidan dikim etkinliği düzenliyor.

Bazen satın aldıkları bazen de devletten hibe olarak temin ettikleri fidanları yaklaşık 20 yıldır toprakla buluşturan vatandaşlar, köylerinin Karadeniz gibi yeşil olması için uğraşıyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 12 bin fidan diken vatandaşlar, yeni fidanları toprakla buluşturmak için uğraş veriyor.

" Bizde bozkırı yeşillendirmek istiyoruz"

Ankara'da yaşayan köy sakinlerinden Sebahattin Uluyol, AA muhabirine, emekli olduğunu ve Ankara'da mobilya işiyle uğraştığını belirterek, köyüne hizmet etmek istediğini söyledi.

Köylerini yeşillendirmek istediklerini aktaran Uluyol, "2014 yılına kadar fidanlarımızı gönüllü arkadaşlarımızın desteğiyle diktik. 2014 yılında devletten hibe olarak 1400 çam, bu yıl yine 3 bin fidan aldık ve toprakla buluşturduk. Fidan dikim etkinliğini Ankara'dan gelen arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerine gidin, her taraf yeşil. Bizim buralar çorak olduğu için kimse bir ağaç dikmeye yanaşmamış. Biz de bozkırı yeşillendirmek istiyoruz. Bu, tamamen gönül işi. Herkesin bir fidanı olması lazım." diye konuştu.

Mürsel Kumsal da Ankara'da dekorasyon işiyle uğraştığını, kışın boş zamanlarında köylerine ağaç diktiklerini belirtti.

Büyüklerinin öncülüğünde organize olduklarını ve devlete müracaat ederek fidan temin ettiklerini anlatan Kumsal, şöyle konuştu:

"Köyde yaşayan ve müsait olan arkadaşlarımız da bize yardımcı oluyor. Hep beraber fidanları toprakla buluşturuyoruz. Genelde sarıçam, karaağaç, karaçam, mavi selvi dikiyoruz. Toprak analizi yapıldıktan sonra hangi ağaç uygunsa onu alıyoruz. Fidanların bakımını da yine hafta sonları Ankara'dan gelerek yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar bakımını ve sulamasını yapıyoruz."

"İnşallah ileride burası Karadeniz'e benzeyecek"

Ali Taştepe ise Ankara'da ikamet ettiğini ve arkadaşlarla köylerine fidan diktiklerini dile getirdi.

Diktikleri fidanlar sayesinde köydeki yeşil alanın yavaş yavaş arttığını vurgulayan Taştepe, "İnşallah ileride burası Karadeniz'e benzeyecek. Temennimiz o. Hafta sonu boş kaldığımızda arkadaşlarla organize olup köyde ağaç dikiyoruz. Köyümüzü seviyoruz. Elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Köyümüzün mezarlıkları da yeşillenmeye başladı. Daha iyi olması için canla başla çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen