Habere giderken yolda kalan İHA muhabirine özel idare desteği
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde karla mücadele çalışmalarını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin otomobili kara saplandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde karla mücadele çalışmalarını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin otomobili kara saplandı. Karda bir süre mahsur kalan muhabiri Dinar İlçe Özel İdare ekipleri kurtardı.
Dinar ilçesinde karla mücadele çalışmalarını görüntülemek isteyen İHA ilçe muhabiri Eyüp Şahin'in otomobili kayarak kara saplandı. Özel idare ekiplerini arayarak yardım isteyen Şahin'in yardımına iş makineleri ile birlikte gelen karla mücadele ekipleri kısa sürede aracı kurtardı. - AFYONKARAHİSAR
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