Habere giden gazetecinin aracının camını kırıp malzemelerini çaldılar
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Habere giden gazetecinin aracının camını kırıp malzemelerini çaldılar

Habere giden gazetecinin aracının camını kırıp malzemelerini çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da bir gazeteciye ait aracın camını kıran hırsız veya hırsızlar, dizüstü bilgisayar ve bazı malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'da bir gazeteciye ait aracın camını kıran hırsız veya hırsızlar, dizüstü bilgisayar ve bazı malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Beykapısı Mahallesi'nde gerçekleşti. Uygur Medya Grubuna ait, ön camında basın kartı bulunan park halindeki aracın camını kıran hırsız veya hırsızlar, dizüstü bilgisayar, mikrofon ile çeşitli malzemeleri çaldı. Haber çekimini tamamlayan ve ofisine dönmek isteyen gazeteci gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Olayı kınadığını belirten gazeteci İbrahim Uygur, "3 ay önce de Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan basın ofisimiz hırsızlar tarafından soyuldu. Kamera, bilgisayar ve basın malzemelerimiz çalındı. Bugün yine benzer bir olayla karşı karşıyayız. Bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Sürekli olarak hedefteyiz. Önceki olayda Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin ve Emniyet Müdürümüz Selçuk Doğuş'un talimatlarıyla polisler olayı kısa sürede aydınlatarak çalınan eşyalarımızın büyük bölümünü kısa sürede buldu. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Basın çalışanları olarak zaten zor şartlar altında mesai harcıyoruz. Bu tür olaylar tüm Urfa basınını derinden üzüyor. Gerekli hassasiyetin gösterilerek şüphelilerin yakalanıp adalet karşısına çıkarılmasını temenni ediyoruz. Şanlıurfa emniyetimize ve tüm yetkililerimize inancımız tamdır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Habere giden gazetecinin aracının camını kırıp malzemelerini çaldılar
Habere giden gazetecinin aracının camını kırıp malzemelerini çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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