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Habere giden gazeteciler karda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Genel

Habere giden gazeteciler karda mahsur kaldı Muş'ta haber takibi için yola çıkan gazetecileri taşıyan otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı.

MUŞ (İHA) - Haber e giden gazeteciler karda mahsur kaldı

MUŞ - Muş'ta haber takibi için yola çıkan gazetecileri taşıyan otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı.

Muş'ta görev yapan gazeteciler, yoğun kar yağışının yaşandığı merkeze bağlı Yukarı Yongalı köyü yolunda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok kez yoldan çıkan araç son olarak şarampole düştü. Gazetecilerin kendi imkanıyla iterek çıkarmaya çalıştığı araç, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Habere giden gazeteciler karda mahsur kaldı

Habere giden gazeteciler karda mahsur kaldı

Habere giden gazeteciler karda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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