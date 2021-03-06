haberde dolandırıcılığın nasıl yapıldığı ve bilgi eksikliği var. Detaylandırılması ricasıyla Antalya internet dolandırıcılığı davasında karar
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haberde dolandırıcılığın nasıl yapıldığı ve bilgi eksikliği var. Detaylandırılması ricasıyla Antalya internet dolandırıcılığı davasında karar

06.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:48
haberde dolandırıcılığın nasıl yapıldığı ve bilgi eksikliği var. Detaylandırılması ricasıyla Antalya internet dolandırıcılığı davasında karar

Antalya'da mağdurların zararını giderdiği gerekçesiyle internetten 102 kişiyi dolandıran sanığa verilen cezaya ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Antalya'da mağdurların zararını giderdiği gerekçesiyle internetten 102 kişiyi dolandıran sanığa verilen cezaya ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan N.U.K. ve taraf avukatları katıldı.

Son söz verilen sanık, olayda kötü bir niyetinin olmadığını ve herkesin zararını giderdiğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme, sanığa zararı soruşturma aşamasında giderilen 72 mağdurun her biri için ayrı ayrı 1 yıl 4 ay, zararı yargılama aşamasında giderilen 30 mağdurun her biri için de ayrı ayrı 2 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın mağdurların zararını giderdiği gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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