Türkiye Kupası'nın grup etabındaki eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda Galatasaray, A Grubu'nda önemli sınavlarla karşı karşıya. Peki, ZTK Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Türkiye Kupası Galatasaray maçları ne zaman, hangi takımla oynayacak? Galatasaray ZTK maç tarihleri! Detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yer alan Galatasaray, güçlü rakiplerle mücadele edecek. Türkiye Kupası'nda her maçın önemi büyük ve Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmalara çıkacak. A Grubu'nda mücadele edecek takımlar şu şekilde sıralanıyor:

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu kapsamında toplam dört takım ile karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray'ın resmi olarak belirlene rakipleri:

Başakşehir

Fethiyespor

İstanbulspor

Alanyaspor

Bu grupta her maç, Galatasaray için kritik önem taşıyor. Özellikle Başakşehir ve Alanyaspor gibi rakipler, şampiyonluk yolunda ciddi sınavlar olacak.

TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması, bu sezon oldukça yoğun bir fikstür ile planlandı. Galatasaray'ın tüm grup maçları, resmi olarak belirlenen aralıklarla gerçekleşecek. İşte detaylar:

1. Maçlar: 23-24-25 Aralık 2025

2. Maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

3. Maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

4. Maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Galatasaray'ın bu kapsamda oynayacağı karşılaşmalar ise şöyle:

Galatasaray - Başakşehir | 23-24-25 Aralık 2025

Fethiyespor - Galatasaray | 13-14-15 Ocak 2026

Galatasaray - İstanbulspor | 2-3-4 Şubat 2026

Alanyaspor - Galatasaray | 2-3-4 Mart 2026

Henüz TFF tarafından maçların kesin saatleri ve kesin tarihler açıklanmadı. Ancak planlanan bu tarih aralıkları, Galatasaray taraftarları için şimdiden heyecan verici bir takvim oluşturuyor.

GALATASARAY ZTK MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç takvimi, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor. Grup aşamasındaki tüm karşılaşmalar, takımın performansını direkt etkileyecek ve şampiyonluk yolunda belirleyici olacak.

23-24-25 Aralık 2025: Galatasaray, Başakşehir ile sahaya çıkacak.

13-14-15 Ocak 2026: Fethiyespor deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkacak.

2-3-4 Şubat 2026: İstanbulspor karşısında ev sahibi avantajını kullanacak.

2-3-4 Mart 2026: Alanyaspor deplasmanı, grup aşamasının son sınavı olacak.

Tüm bu maçlar, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğu için hayati önem taşıyor. Takımın performansı, teknik kadro ve oyuncu tercihleri, bu maçların sonucunu belirleyecek en kritik unsurlar arasında.