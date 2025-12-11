Zeren Spor Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

TVF Sultanlar Ligi'nin dikkat çeken bu karşılaşmasında Zeren Spor ile Galatasaray Daikin parkede rakip oluyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgilerini ve müsabakanın canlı yayın detaylarını merak ediyor. Zeren Spor – Galatasaray voleybol maçının yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

ZEREN SPOR – GALATASARAY DAİKİN MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

TVF Sultanlar Ligi'nde Zeren Spor ile Galatasaray Daikin'in karşı karşıya geleceği mücadele, TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

Maç yayını, TVF Voleybol TV'nin YouTube üzerinden yapılacak olup, platform tamamen ücretsiz ve şifresiz şekilde izlenebilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Zeren Spor ile Galatasaray Daikin arasındaki bu önemli karşılaşma, 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

TVF Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

KARŞILAŞMA NEREDE YAPILACAK?

Zeren Spor – Galatasaray Daikin maçı, Ankara'da bulunan TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonunda oynanacak.