SPK onayını alan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Zeray GYO), halka arz sürecini 10-11-12 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Halka arz fiyatı 13 TL olarak belirlenen Zeray GYO'nun halka açıklık oranı %25,05 seviyesinde olacak ve toplamda 156 milyon 800 bin adet pay yatırımcılarla buluşturulacak. Peki, Zeray GYO kaç lot verecek, ne zaman talep toplayacak? Zeray Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

ZERAY GYO KAÇ LOT VERECEK?

Zeray GYO halka arzında bireysel yatırımcılara dağıtılacak pay miktarı, yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek. Olası senaryolara göre yatırımcı başına düşen lot miktarları şu şekilde öngörülüyor:

150 Bin katılım → 523 Lot (6.799 TL)

250 Bin katılım → 313 Lot (4.069 TL)

350 Bin katılım → 225 Lot (2.925 TL)

500 Bin katılım → 157 Lot (2.041 TL)

700 Bin katılım → 112 Lot (1.456 TL)

1.1 Milyon katılım → 72 Lot (936 TL)

1.6 Milyon katılım → 49 Lot (637 TL)

2.2 Milyon katılım → 36 Lot (468 TL)

Bireysel yatırımcılar için bu dağılım, talep yoğunluğuna göre belirleniyor. Lot hesaplamaları, yatırımcıların sermaye planlaması yaparken kullanabileceği önemli bir rehber niteliğinde.

ZERAY GYO NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Halka arzın belirlenen tarihleri 10, 11 ve 12 Aralık 2025 olarak açıklandı. Yatırımcılar bu tarihler arasında talep formlarını doldurarak Zeray GYO paylarını alabilecekler. Halka arz süreci, Borsa İstanbul'un belirlediği takvime göre gerçekleştirilecek ve yatırımcıların zamanında başvuruda bulunmaları önem taşıyor.

TALEP SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Halka arz sürecinde bireysel yatırımcılar, aracı kurumlar aracılığıyla talep formu dolduracak. Talep toplama aşamasında her yatırımcının belirlediği adet ve yatırım miktarı, talep yoğunluğu ve dağıtılacak pay miktarına göre düzenlenecek. Özellikle yoğun talep olması durumunda yatırımcı başına düşen lot sayısı azalabilir.

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Zeray GYO, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için katılım endeksine uygun olarak işlem görecek şekilde tasarlandı. Katılım endeksine uygun paylar, İslami finans prensiplerine uygun şekilde yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için önemli bir kriter oluşturuyor.

ZERAY GAYRİMENKUL HANGİ BANKALARDA VAR?

Zeray GYO halka arzına katılım sağlayacak yatırımcılar, anlaşmalı aracı kurumlar ve bankalar aracılığıyla pay alabilecekler. Halka arz sürecinde Zeray GYO'ya erişim sağlayabilecek bankalar genellikle büyük bankalar ve yatırım hizmeti veren aracı kurumları kapsıyor. Bu bankalar aracılığıyla hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar talepte bulunabilir.

BANKALARDA HALKA ARZ SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Yatırımcılar, ilgili bankaların yatırım hesapları üzerinden talep formlarını dolduruyor.

Talep formları, bankalar aracılığıyla SPK ve Borsa İstanbul'a iletiliyor.

Pay dağıtımı, talep yoğunluğu ve yatırımcı gruplarına göre düzenleniyor.