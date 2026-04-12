Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 12 Nisan Pazar, Youtube'ye ne oldu?

12 Nisan sabah saatlerinde YouTube kullanıcıları, platformda beklenmedik erişim ve oynatma sorunlarıyla karşılaştı. Videoların yüklenmemesi, sayfaların donması ve akışta yaşanan yavaşlamalar, sorunun geniş çaplı olabileceğine işaret etti. Kullanıcılar yaşanan aksaklığın nedenini ve platformun ne zaman normale döneceğini merakla takip ediyor. Gelişmelere ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

YOUTUBE’DA YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARI (12 NİSAN)

12 Nisan sabahı YouTube kullanıcıları, platformda videoların açılmaması, sayfa donmaları ve yanıt vermeme gibi teknik aksaklıklarla karşılaştı. Çevrim içi arıza raporlarındaki artış, yaşanan problemin yalnızca bireysel internet bağlantılarından kaynaklanmadığına işaret etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

YouTube ve çatı şirketi Google’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yaşanan benzer kesintilerde sorunların kısa sürede giderildiği bilinirken, kullanıcılar gözlerini gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Yaşanan aksaklığın nedeni ve platformun ne zaman normale döneceği merakla bekleniyor.