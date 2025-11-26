Haberler

Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Efe Demir hangi mevkide oynuyor?

Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Efe Demir hangi mevkide oynuyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin savunma hattında genç ve yetenekli bir isim olarak öne çıkan Yiğit Efe Demir, son günlerde futbolseverlerin dikkatini çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencváros ile oynanacak kritik maçta sahada olacak Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Efe Demir hangi mevkide oynuyor? Yiğit Efe Demir'in kariyerine dair detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında yarın Ferencváros karşısında forma giymeye hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, basın toplantısında genç savunmacı için "Onun sırası geldi. Çok iyi bir futbolcu. Genç ve güçlü, aynı zamanda akıllı" ifadelerini kullandı. Peki, Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Efe Demir hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR?

Yiğit Efe Demir, 2 Ağustos 2004 doğumlu ve doğduğu yer İstanbul, Şişli. Futbol kariyerine küçük yaşlarda Hürriyet Gücü SK altyapısında başladı. Daha sonra Altınordu altyapısına geçerek yeteneklerini geliştirdi ve 2020 yılında Fenerbahçe altyapısına dahil oldu. 2022 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Efe Demir hangi mevkide oynuyor?

YİĞİT EFE DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Yiğit Efe Demir, 2004 doğumlu olduğundan 21 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem kiralık olarak edindiği tecrübeler hem de Fenerbahçe'de forma giymesi, onu gelecek vadeden bir futbolcu olarak öne çıkarıyor.

YİĞİT EFE DEMİR NERELİ?

Yiğit Efe Demir, İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk vatandaşı olan Demir, Türkiye'nin önemli altyapı kulüplerinde yetişmiş bir futbolcudur.

YİĞİT EFE DEMİR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Demir, stoper / merkezi defans mevkisinde görev yapmaktadır. Sağ ayaklı olan genç savunmacı, hem hava toplarında etkili hem de savunmayı organize etme konusunda yetenekli bir oyuncu olarak tanınıyor. Fenerbahçe'de forma numarası 14'tür.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.