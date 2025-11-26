UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında yarın Ferencváros karşısında forma giymeye hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, basın toplantısında genç savunmacı için "Onun sırası geldi. Çok iyi bir futbolcu. Genç ve güçlü, aynı zamanda akıllı" ifadelerini kullandı. Peki, Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Efe Demir hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR?

Yiğit Efe Demir, 2 Ağustos 2004 doğumlu ve doğduğu yer İstanbul, Şişli. Futbol kariyerine küçük yaşlarda Hürriyet Gücü SK altyapısında başladı. Daha sonra Altınordu altyapısına geçerek yeteneklerini geliştirdi ve 2020 yılında Fenerbahçe altyapısına dahil oldu. 2022 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerinde önemli bir adım attı.

YİĞİT EFE DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Yiğit Efe Demir, 2004 doğumlu olduğundan 21 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem kiralık olarak edindiği tecrübeler hem de Fenerbahçe'de forma giymesi, onu gelecek vadeden bir futbolcu olarak öne çıkarıyor.

YİĞİT EFE DEMİR NERELİ?

Yiğit Efe Demir, İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk vatandaşı olan Demir, Türkiye'nin önemli altyapı kulüplerinde yetişmiş bir futbolcudur.

YİĞİT EFE DEMİR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Demir, stoper / merkezi defans mevkisinde görev yapmaktadır. Sağ ayaklı olan genç savunmacı, hem hava toplarında etkili hem de savunmayı organize etme konusunda yetenekli bir oyuncu olarak tanınıyor. Fenerbahçe'de forma numarası 14'tür.