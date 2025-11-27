Yiğit Efe Demir kimdir? Fenerbahçe Yiğit Efe Demir kaç yaşında mevkisi ne?

Genç yaşına rağmen uzun boyu, fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun görüşüyle öne çıkan Demir, özellikle Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım yaptığı isimlerden biri olarak gösteriliyor. Peki Yiğit Efe Demir kimdir? Kaç yaşındadır? Mevkisi nedir? İşte genç futbolcu hakkında merak edilen tüm detaylar…

YİĞİT EFE DEMİR'İN YAŞI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

2004 doğumlu olan Yiğit Efe Demir, 2 Ağustos 2004 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. 21 yaşındaki genç futbolcu, sahip olduğu 1.93–1.94 cm'lik boyuyla özellikle savunma hattında önemli bir üstünlük sağlıyor. Uzun boyu, fiziksel dayanıklılığı ve atletizmi sayesinde hem yere hem de havaya hakim bir savunmacı profiline sahip.

Genç yaşına rağmen alt yaş millî takımlarında kendini gösteren Demir, Türkiye U19 ve U21 milli takımlarında forma giyerek uluslararası deneyim kazandı. Henüz A milli takım seviyesinde oynama fırsatı bulamasa da performansı nedeniyle geleceğin adayları arasında gösteriliyor.

FUTBOLA BAŞLANGICI VE ALTYAPI KARİYERİ

Yiğit Efe Demir, futbol kariyerine Hürriyet Gücü Spor Kulübü'nde başladı. Küçük yaşlarda gösterdiği istikrarlı gelişim, dikkat çekmesini sağladı ve kısa sürede daha profesyonel altyapıların radarına girdi.

Ardından Türkiye'nin altyapı üretiminde önde gelen kulüplerinden Altınordu'nun yolunu tuttu. Altınordu'da eğitim alması, futbol vizyonunun genişlemesine ve temel tekniklerinin güçlenmesine katkı sağladı.

Genç stoperin yetenekleri Fenerbahçe scout ekibinin dikkatini çekti ve 2020 yılında sarı-lacivertli kulübün altyapısına transfer oldu. Fenerbahçe'de hem fiziksel hem de taktiksel anlamda gelişimini sürdüren Demir, 2022 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

PROFESYONEL KARİYERİ VE KİRALIK DÖNEMLER

Genç futbolcu, Fenerbahçe A takımı kadrosunda yer alsa da düzenli forma şansı bulabilmesi için kiralık olarak tecrübe kazanması planlandı. Bu bağlamda ilk olarak Gençlerbirliği'ne kiralandı. TFF 1. Lig'de forma giydiği dönemde sahaya çıktığı maçlarda gösterdiği duruş, top kapma becerisi ve oyun kurulumundaki katkısıyla dikkat çekti.

Ardından bir sonraki sezonda Fatih Karagümrük'e kiralanan Demir, burada da süre alarak hem fiziksel gelişimini hem de oyun tecrübesini artırdı. Farklı teknik direktörlerin altında çalışması, farklı savunma yapıları içinde sorumluluk alması oyuncunun gelişiminde önemli rol oynadı.

2025 yılında Fenerbahçe ile sözleşmesi uzatılan genç stoper, sarı-lacivertli ekibin gelecekte değerlendirmeyi düşündüğü yerli savunmacılar arasında yer aldı. 2025–2026 sezonunda ise Fenerbahçe A takım formasıyla resmi maçlarda şans bulmaya başladı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Yiğit Efe Demir, Türkiye U19 ve U21 milli takımlarında görev aldı. U19 takımında sergilediği olgun savunma performansı, genç yaş gruplarının teknik ekipleri tarafından beğeni topladı. U21 kadrosunda ise modern savunmacı profiliyle öne çıktı.

Henüz A milli seviyesine yükselmese de gelişim çizgisi ve kulüpte aldığı süreler göz önüne alındığında ilerleyen yıllarda milli takım için potansiyel isimlerden biri olarak görülüyor.

MEVKİSİ VE OYUN TARZI

Yiğit Efe Demir'in asıl mevkisi stoperdir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, gerektiğinde ön libero veya sağ bek pozisyonlarında da oynayabilecek çok yönlülüğe sahiptir.

Oyun stilinin öne çıkan özellikleri şunlardır:

• Uzun boyu sayesinde hava toplarında etkili olması

• Oyunu geriden doğru paslarla kurabilmesi

• Müdahalelerde zamanlamasının güçlü olması

• Fiziksel mücadelelerde kolay kolay geri düşmemesi

• Sahadaki soğukkanlılığı ve pozisyon bilgisi

Modern futbolda stoperlerin sadece savunma değil hücum kurulumunda da rol alması gerektiği düşünüldüğünde, Demir'in ayağını iyi kullanması ve oyun aklı geleceği açısından önemli bir avantaj yaratıyor.

GELECEK POTANSİYELİ VE BEKLENTİLER

Fenerbahçe tarafından uzun dönemli bir yatırım olarak görülen Yiğit Efe Demir, hem yerli stoper havuzunun genişletilmesi hem de takımın gelecekteki savunma liderlerinin yetiştirilmesi adına kritik bir isim. Kiralık dönemlerinde düzenli süre alması, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan gelişmesini sağladı.

Teknik ekiplerin genç oyuncuya duyduğu güven, önümüzdeki yıllarda daha fazla forma şansı bulmasının önünü açabilir. Özellikle Avrupa kupalarında veya yoğun maç temposu olan dönemlerde stoper rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.