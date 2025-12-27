Haberler

Yeni Karadağ Büyükelçisi Ayda Ünlü kimdir? Ayda Ünlü hayatı ve biyografisi!

Yeni Karadağ Büyükelçisi Ayda Ünlü kimdir? Ayda Ünlü hayatı ve biyografisi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 27 ralık 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Karadağ Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Ayda Ünlü kimdir, merak edildi. İşte, Görkem Ayda Ünlü hayatı ve biyografisi.

Yeni Karadağ Büyükelçisi Görkem Ayda Ünlü oldu. 27 Aralık 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Karadağ Büyükelçisi Ayda Ünlü kimdir, GörkemAyda Ünlü hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ KARADAĞ BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?


Yeni Karadağ Büyükelçisi Ayda Ünlü oldu.


İşte karar:

Yeni Karadağ Büyükelçisi Ayda Ünlü kimdir? Ayda Ünlü hayatı ve biyografisi!


YENİ KARADAĞ BÜYÜKELÇİSİ AYDA ÜNLÜ KİMDİR?

Ayda Ünlü, Türk dış politikasının kültürel diplomasi ve uluslararası tanıtım sahasında öne çıkan güçlü figürlerinden biri olarak biliniyor. Dışişleri Bakanlığı'ndaki kapsamlı kariyeri boyunca farklı mevkilerde aktif görev üstlendi. Özellikle Türkiye'nin yurtdışı tanıtım faaliyetleri, kültürel bağların güçlendirilmesi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği süreçlerinde belirleyici roller oynadı.

Diplomasi yolculuğunun kritik duraklarından Kamboçya'da, Türkiye'nin Phnom Penh Büyükelçisi olarak ülkesini başarıyla temsil etti. Bu görev süresince sadece siyasi düzlemdeki ilişkileri geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda eğitim, kültür ve sivil toplum alanlarında Türkiye'nin görünürlüğünü yükselten projelere de liderlik yaptı.

Aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olarak başkan vekilliği sorumluluğunu üstlendi. Ünlü, kültür diplomasisinin uygulama aşamasında etkin bir isim olarak, yurtdışı temsilcilikler aracılığıyla yürütülen tanıtım stratejilerinin belirlenmesinde kilit rol oynadı.

Maarif Vakfı'nın uluslararası düzeydeki toplantılarında da konuşmacı olarak yer alan Ayda Ünlü, yurtdışı eğitim politikaları ile kamu diplomasisi arasında sağlam köprüler kurulmasına değerli katkılar sundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Akılalmaz olay! Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

Kayıp alzheimer hastası adamdan acı haber geldi
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı