Yeni Karadağ Büyükelçisi Ayda Ünlü kimdir? Ayda Ünlü hayatı ve biyografisi!

Yeni Karadağ Büyükelçisi Görkem Ayda Ünlü oldu. 27 Aralık 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Karadağ Büyükelçisi Ayda Ünlü kimdir, GörkemAyda Ünlü hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

Ayda Ünlü, Türk dış politikasının kültürel diplomasi ve uluslararası tanıtım sahasında öne çıkan güçlü figürlerinden biri olarak biliniyor. Dışişleri Bakanlığı'ndaki kapsamlı kariyeri boyunca farklı mevkilerde aktif görev üstlendi. Özellikle Türkiye'nin yurtdışı tanıtım faaliyetleri, kültürel bağların güçlendirilmesi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği süreçlerinde belirleyici roller oynadı.

Diplomasi yolculuğunun kritik duraklarından Kamboçya'da, Türkiye'nin Phnom Penh Büyükelçisi olarak ülkesini başarıyla temsil etti. Bu görev süresince sadece siyasi düzlemdeki ilişkileri geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda eğitim, kültür ve sivil toplum alanlarında Türkiye'nin görünürlüğünü yükselten projelere de liderlik yaptı.

Aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olarak başkan vekilliği sorumluluğunu üstlendi. Ünlü, kültür diplomasisinin uygulama aşamasında etkin bir isim olarak, yurtdışı temsilcilikler aracılığıyla yürütülen tanıtım stratejilerinin belirlenmesinde kilit rol oynadı.

Maarif Vakfı'nın uluslararası düzeydeki toplantılarında da konuşmacı olarak yer alan Ayda Ünlü, yurtdışı eğitim politikaları ile kamu diplomasisi arasında sağlam köprüler kurulmasına değerli katkılar sundu.