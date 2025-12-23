Haberler

Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak ayı başında mı sonunda mı yatacak (28 bin 75 TL)?

Güncelleme:
2026 yılı için asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapıldı ve net maaş 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni rakamın açıklanmasının ardından çalışanların en çok merak ettiği konu, zamlı asgari ücretin hangi tarihte hesaplara geçeceği oldu. Ücretler Ocak ayının ilk günlerinde mi yoksa ay sonuna doğru mu ödenecek sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt tutarın ise 33 bin 30 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Açıklamanın ardından zamlı maaşların ödeme takvimi yeniden tartışılmaya başlandı.

2026 ASGARİ ÜCRET RAKAMI NETLEŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıya hükümet ve işveren temsilcileri katılım sağladı. İşçi kesimini temsilen komisyonda yer alan TÜRK-İŞ ise önceki toplantılarda olduğu gibi bu toplantıya da katılmadı.

ASGARİ ÜCRET 2026'DA 28 BİN 75 TL OLDU

Toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret tutarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, yapılan yüzde 27'lik artışla birlikte net asgari ücretin 28 bin 75 TL'ye, brüt ücretin ise 33 bin 30 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

IŞIKHAN: AMAÇ ASGARİ ÜCRETİN DEĞER KAYBETMEMESİ

Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Türkiye'nin son yıllarda deprem, pandemi ve küresel ekonomik dalgalanmalar gibi ciddi sınavlardan geçtiğini hatırlatan Işıkhan, tüm bu zorluklara rağmen ekonomide toparlanma sürecinin sürdüğünü ifade etti. Ekonomik güçlenmenin vatandaşlara da olumlu yansıyacağını belirtti.

Asgari ücrette temel hedefin, ücretlerin günlük yaşamda alım gücünü koruması olduğunu söyleyen Işıkhan, markette, pazarda ve çarşıda maaşların erimemesi gerektiğinin altını çizdi. Çalışanların emeğini enflasyona karşı koruyan, işverenler açısından da sürdürülebilir olan dengeli bir noktada uzlaşmanın toplumsal barış açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na ve Başkan Özgür Burak Akkol'a katkılarından dolayı teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da desteklerinden ötürü şükranlarını sundu.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Çalışanlar maaş ödeme günlerini iş yeri ile görüşerek öğrenmeleri gerekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
