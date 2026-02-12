Haberler

Yener İnce neden PFDK'ya sevk edildi, Yenrr İnce bahis mi oynadı?

Yener İnce neden PFDK'ya sevk edildi, Yenrr İnce bahis mi oynadı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yener İnce neden PFDK'ya sevk edildi? Spor kamuoyunda gündem olan sevk kararının ardından "Yener İnce bahis mi oynadı?" sorusu merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama sonrası PFDK sürecinin detayları ve sevke gerekçe gösterilen maddeler araştırılmaya başlandı.

PFDK'ya sevk edilen Yener İnce ile ilgili iddialar futbol gündemini hareketlendirdi. Bahis oynadığı yönündeki söylentiler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Yener İnce'nin hangi gerekçeyle disiplin kuruluna sevk edildiği ve resmi belgelerde yer alan detaylar dikkat çekiyor.

TFF'DEN GENİŞ KAPSAMLI BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde görev yapan çok sayıda kulüp çalışanını kapsayan geniş çaplı bir disiplin süreci başlattı. Fizyoterapistten doktora, masörden beslenme uzmanına kadar farklı görevlerde bulunan ve bahis oynadığı tespit edilen toplam 510 kişi tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

GALATASARAY CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Disiplin kuruluna sevk edilenler arasında Galatasaray'da takım doktoru olarak görev yapan Abdullah Yener İnce'nin de yer alması dikkat çekti. Bu gelişme, sarı-kırmızılı camiada ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HANGİ GÖREVLER SORUŞTURMA KAPSAMINDA?

TFF'nin sevk listesinde; fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı gibi profesyonel liglerde aktif görev almış çok sayıda isim bulunuyor. Sevklerin, futbol disiplin talimatında yer alan bahis yasağı kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

TÜM İSİMLER RESMİ LİSTEDE YER ALIYOR

Bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk edilen 510 kişinin tamamı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi listesinde yer alıyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve verilecek olası cezalar futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

TÜM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

510 kişi PFDK'de! Aralarında G.Saray ve Fener'den de isimler var