Yener İnce neden PFDK'ya sevk edildi, Yenrr İnce bahis mi oynadı?

PFDK'ya sevk edilen Yener İnce ile ilgili iddialar futbol gündemini hareketlendirdi. Bahis oynadığı yönündeki söylentiler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Yener İnce'nin hangi gerekçeyle disiplin kuruluna sevk edildiği ve resmi belgelerde yer alan detaylar dikkat çekiyor.

TFF'DEN GENİŞ KAPSAMLI BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde görev yapan çok sayıda kulüp çalışanını kapsayan geniş çaplı bir disiplin süreci başlattı. Fizyoterapistten doktora, masörden beslenme uzmanına kadar farklı görevlerde bulunan ve bahis oynadığı tespit edilen toplam 510 kişi tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

GALATASARAY CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Disiplin kuruluna sevk edilenler arasında Galatasaray'da takım doktoru olarak görev yapan Abdullah Yener İnce'nin de yer alması dikkat çekti. Bu gelişme, sarı-kırmızılı camiada ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HANGİ GÖREVLER SORUŞTURMA KAPSAMINDA?

TFF'nin sevk listesinde; fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı gibi profesyonel liglerde aktif görev almış çok sayıda isim bulunuyor. Sevklerin, futbol disiplin talimatında yer alan bahis yasağı kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

TÜM İSİMLER RESMİ LİSTEDE YER ALIYOR

Bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk edilen 510 kişinin tamamı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi listesinde yer alıyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve verilecek olası cezalar futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

