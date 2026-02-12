Yener İnce kimdir, Yener İnce'nin Galatasaray'da görevi ne?

Galatasaray'ın saha içi ve kulüp yapılanmasında önemli rol oynayan Yener İnce, son gelişmelerin ardından gündemin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Futbol kariyeri, uzmanlık alanı ve Galatasaray'daki resmi göreviyle öne çıkan Yener İnce hakkında tüm detaylar haberimizde.

YENER İNCE KİMDİR?

Yener İnce, Türk spor hekimliği alanında deneyimli bir doktordur. 6 Eylül 1969 tarihinde Osmaniye'de dünyaya gelen İnce, tıp eğitiminin ardından spor hekimliği ve futbolcu sağlığı üzerine uzmanlaşmıştır. Kariyeri boyunca profesyonel futbol kulüplerinde görev almış, saha içi ve saha dışı sağlık yönetimi konusunda önemli tecrübeler edinmiştir.

Sporcu sağlığı, sakatlık önleme, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri Yener İnce'nin uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Özellikle üst düzey futbolcuların yoğun maç temposuna uygun şekilde hazırlanması, sakatlık sonrası güvenli dönüş planlaması gibi konularda aktif rol üstlenmiştir.

GALATASARAY'A NE ZAMAN KATILDI?

Yener İnce, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü sağlık ekibine katılmıştır. O tarihten bu yana kulüpte farklı teknik direktörlerle çalışmış ve görevini istikrarlı şekilde sürdürmüştür. Bu yönüyle Galatasaray'da uzun süreli görev yapan ve kulüp kültürünü iyi bilen isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

GALATASARAY'DAKİ GÖREVİ NE?



Yener İnce, Galatasaray Futbol A Takımı'nın kulüp doktoru olarak görev yapmaktadır. Teknik heyetin sağlık ayağındaki en önemli isimlerden biri olan İnce, futbolcuların fiziksel durumlarını yakından takip eder.

Görevleri arasında:

• Futbolcuların sakatlık teşhis ve tedavi süreçlerini yönetmek

• Maç ve antrenman öncesi sağlık kontrollerini yapmak

• Sakatlıktan dönen oyuncular için risk analizleri hazırlamak

• Rehabilitasyon programlarını planlamak

• Kamp dönemlerinde takımın sağlık organizasyonunu yürütmek

yer almaktadır.

SAKATLIK SÜREÇLERİNDEKİ ROLÜ

Yener İnce, özellikle uzun süreli sakatlık yaşayan yıldız futbolcuların dönüş süreçlerinde kilit rol oynamaktadır. Oyuncuların sahaya erken dönmesiyle oluşabilecek riskleri minimize etmeyi hedefleyen İnce, performans ve sağlık dengesini ön planda tutan bir yaklaşım benimsemektedir.