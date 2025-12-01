Yemekteyiz Zahra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zahra Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 1-5 Aralık haftasında yarışacak olan Zahra Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Zahra Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zahra Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ZAHRA KİMDİR?

39 yaşında, yaşam deneyimi yüksek ve olgun bir bakış açısına sahip bir kadındır.

Mardin doğumludur. Bölgenin kültürel zenginliği, geleneksel yapısı ve sanata olan yakınlığı onun karakterine de yansımıştır.

Bir çocuk annesidir. Annelik rolünü sevgiyle, sabırla ve güçlü bir sorumluluk bilinciyle sürdürmektedir.

Müzisyen olarak sahnede olmayı ve müzik aracılığıyla duygularını ifade etmeyi benimsemiştir. Sanat, onun hem mesleği hem de yaşamının vazgeçilmez parçasıdır.

El işleriyle uğraşmaktan hoşlanır; üretmeyi ve ince detaylarla çalışmayı sever. Ayrıca geleneksel yemekler yapmaktan keyif alır; kültürel mirası mutfağında yaşatmayı önemser.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.