Yemekteyiz Yasemin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yasemin Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Yasemin Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yasemin Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ Yasemin KİMDİR?

31 yaşındaki yarışmacı, Tokatlı ve bir çocuk annesi. Mesleği aşçılık olan yarışmacı, mutfak tecrübesiyle yarışmada güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Boş vakitlerinde yürüyüş yapmaktan hoşlanan yarışmacı, hem fiziksel olarak enerjik kalmak hem de zihnini dinlendirmek için doğayla iç içe olmayı tercih ediyor. Bu alışkanlığının yarışma temposuna da olumlu yansıyacağına inanıyor.

200 bin TL'lik ödülü kazanması hâlinde bu parayı oğlunun geleceği için değerlendireceğini ifade eden yarışmacı, yarışmaya hem annelik motivasyonuyla hem de mesleki iddiasıyla geliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.