Yemekteyiz Serap kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının22-26 Aralık haftasında yarışacak olan Serap Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Serap Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SERAP KİMDİR?

22 Aralık Pazartesi ile 26 Aralık Cuma tarihleri arasında ekrana gelen yılbaşı özel haftasında, profesyonel mutfaklardan gelen yarışmacılar yeteneklerini sergiliyor. Haftanın daha ilk bölümünden itibaren rekabetin dozu yükselirken, güçlü kadro izleyicinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Bu zorlu haftanın öne çıkan isimlerinden biri olan Serap, daha ilk günden yaptığı iddialı açıklamalar ve sert yorumlarla dikkatleri üzerine topladı. Kendine güvenen tavırları ve net çıkışları, yarışmanın temposunu yükselten unsurlar arasında yer aldı.

Yemek sunumuna ve mutfak tekniklerine verdiği önemle bilinen Serap, yarışma boyunca bu konudaki hassasiyetini sık sık dile getirdi. "Profesyoneller masasındayız, teknikler çok önemli" sözleriyle rakiplerine göndermelerde bulunan Serap, profesyonel mutfak disiplinini ön plana çıkardı.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.