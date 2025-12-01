Haberler

Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Bey kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Samet Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 1-5 Aralık haftasında yarışacak olan Samet Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Samet Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SAMET KİMDİR?

39 yaşındadır ve hayatını dengeli, sakin ama bir o kadar da bilinçli bir şekilde sürdürmektedir.

Bekârdır ve kişisel alanına, özgürlüğüne değer veren bir yapıya sahiptir. Günlerini kendi ilgi alanlarına göre şekillendirmeyi sever.

Mersinlidir. Akdeniz'in sıcaklığı, rahatlığı ve renkli kültürü karakterine de yansımıştır.

Kedisiyle vakit geçirmekten büyük keyif alır; onu hayatının önemli bir parçası olarak görür. Ayrıca spor yapmayı sever ve aktif bir yaşam tarzını benimser.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.