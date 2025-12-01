Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 1-5 Aralık haftasında yarışacak olan Samet Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Samet Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SAMET KİMDİR?

39 yaşındadır ve hayatını dengeli, sakin ama bir o kadar da bilinçli bir şekilde sürdürmektedir.

Bekârdır ve kişisel alanına, özgürlüğüne değer veren bir yapıya sahiptir. Günlerini kendi ilgi alanlarına göre şekillendirmeyi sever.

Mersinlidir. Akdeniz'in sıcaklığı, rahatlığı ve renkli kültürü karakterine de yansımıştır.

Kedisiyle vakit geçirmekten büyük keyif alır; onu hayatının önemli bir parçası olarak görür. Ayrıca spor yapmayı sever ve aktif bir yaşam tarzını benimser.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.