Yemekteyiz Özlem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 8-12 Aralık haftasında yarışacak olan Özlem Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Özlem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÖZLEM KİMDİR?

35 yaşındaki yarışmacı, Tokatlı ve iki çocuk annesi. Doğada zaman geçirmekten keyif alan yarışmacı, açık havanın kendisine hem huzur hem de ilham verdiğini söylüyor.

Şarkı söylemeyi seven yarışmacı, müziğin enerjisini mutfağa da yansıttığını dile getiriyor. El lezzetine güvenen yarışmacı, bu özgüvenini yarışmada güçlü bir performansa dönüştürmeyi hedefliyor.

200 bin TL'lik ödülü kazanması hâlinde bu parayı ev sahibi olmak için kullanmayı planlayan yarışmacı, yarışmaya hem ailesinin geleceği hem de kendi hayallerini gerçekleştirmek için katılıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.