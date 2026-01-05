Yemekteyiz Neda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neda Hanım kaç yaşında, nereli? Neda Türk mü, yabancı mı, aslen nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 5-9 Ocak haftasında yarışacak olan Neda Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Neda Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neda Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ NEDA KİMDİR?

32 yaşında, İranlı ve son 5 yıldır İstanbul'da yaşayan genç girişimci, yeni bir hayat kurma hayaliyle geldiği bu şehirde kendi yolunu çizmeyi başardı. Kültürlerin kesiştiği İstanbul, onun için hem bir yaşam alanı hem de işini büyüttüğü bir merkez hâline geldi.

E-TİCARETLE GELEN BAĞIMSIZLIK

Kıyafet satışı üzerine kurduğu e-ticaret işiyle kendi ayakları üzerinde duruyor. Trendleri yakından takip eden, müşteri beklentilerini analiz eden ve dijital dünyayı etkin kullanan bir iş modeli benimsiyor. Zamanla edindiği tecrübe, onu sektörde daha görünür ve iddialı bir noktaya taşıdı.

İSTANBUL'DA KURULAN HAYALLER

Beş yıldır yaşadığı İstanbul'da sadece iş değil, aynı zamanda güçlü bağlar da kurdu. Şehrin dinamizmi ve sunduğu fırsatlar, onu sürekli yeni hedefler belirlemeye teşvik ediyor. Her geçen gün markasını daha ileriye taşıma hayaliyle çalışıyor.

200 BİN TL ÖDÜLLE GELEN ANNE HAYALİ

Hayatındaki en büyük motivasyon kaynaklarından biri ailesi. Eğer 200 bin TL'lik ödülü kazanırsa, bu parayı kendisi için değil annesi için kullanmayı planlıyor. Onu İstanbul'a göndermek, birlikte zaman geçirmek ve annesine daha iyi şartlar sunmak en büyük hedefi.

BAŞARIYI PAYLAŞMAK İSTEYEN BİR GİRİŞİMCİ

Kazandıklarını sadece maddi bir başarı olarak görmüyor. Onun için asıl değerli olan, emeğin karşılığını sevdikleriyle paylaşabilmek. Hem iş hem hayat yolculuğunda, istikrarlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.